Підрив Кримського мосту ― чергова ганьба росії. Провідні світові медіа про війну 18 липня

Пошкодження Кримського мосту ― уже друге з початку повномасштабної російсько-української війни ― є насамперед ганьбою для російської армії, пише The Guardian у матеріалі, що пояснює пошкодження автомобільної частини мосту вранці 17 липня. Те, що руйнування не стали критичними, не головне, пише видання. Важливіший сам факт: після підриву мосту в жовтні минулого року росіяни пообіцяли істотно підвищити його захист ― але марно. Армія окупантів рапортувала про численні нові рівні захисту: міст нібито мали охороняти спеціальні кораблі, покращена система ППО, водолази в Керченській протоці. Зрештою, на безпеку мали б працювати й перевірки автівок на вʼїздах на міст, які, до слова, спричинили багатогодинні черги. У росії запевняли, що «міст захищено на суші, у повітрі, у воді та під водою». Але ЗСУ все це не завадило: міст знову не функціонує. І тепер в Україні кепкують, що, можливо, пошкодження однієї із секцій моста теж входило в оборонні плани росії, а російська пропаганда змушена спростовувати сама себе.

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