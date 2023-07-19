У французькому місті із собачими фекаліями боротимуться за допомогою аналізу ДНК

У французькому місті Безьє власників собак зобовʼяжуть оформити генетичний паспорт улюбленця та брати його із собою на прогулянки. Це зроблять, щоб боротися з екскрементами тварин на вулицях.

Про це пише The Guardian.

Місцевий мер Роберт Менар, колишній журналіст і співзасновник «Репортерів без кордонів», каже, що жителям і гостям набридли фекалії на тротуарах. Він планує запровадити дворічний експеримент, щоб відстежувати та штрафувати тих, хто не прибирає за своїми тваринами.

Ветеринари безкоштовно візьмуть зразок слини тварин і видадуть власникам документ. Тих, кого згодом зупинять без генетичного паспорта на вулиці, оштрафують на €38.

Собачі фекалії, знайдені на тротуарі, збиратимуть та відправлятимуть на аналіз. Поліція зіставить їх із даними єдиного реєстру і виставить власникам рахунок за прибирання вулиць на суму до €122.

«Я більше не можу терпіти цей [собачий] безлад... Ми підрахували: збираємо понад тисячу [куп] на місяць, іноді набагато більше, лише в центрі міста. Це просто не може тривати», — наголосив Роберт Менар.

За його словами, експеримент триватиме до липня 2025 року.