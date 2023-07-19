У Каліфорнії знайшли нову істоту — без очей, але з 486 ногами

Американські біологи виявили під землею у Південній Каліфорнії новий вид — істоту без очей, але з 486 ногами. Крихітну бліду багатоніжку назвали Illacme socal.
Про це пише The News Tribune.
Ось як виглядає нова тварина:
Довжина тіла у найбільших самок цього виду становить близько 19 міліметрів. Величезна кількість кінцівок потрібна їм, щоб постійно переміщатися у ґрунті.
За словами науковців, ця крихітна істота «відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону». Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гнилий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт ключовими поживними речовинами, які допомагають підтримувати нове життя.
- У 2021 році археологи у Великій Британії виявили скамʼянілості найбільшої з будь-коли знайдених багатоніжок. Довжина цього виду — артоплеври — становить близько 2 метрів, а вага — близько 50 кілограмів.