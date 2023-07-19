На Кайманових Островах арештували супермодель Джіджі Хадід через марихуану в багажі

На Кайманових Островах заарештували і оштрафували на тисячу доларів американську супермодель Джіджі Хадід — прикордонники знайшли в її багажі марихуану та пристрої для її куріння.

Про це повідомляє видання People із посиланням на судові документи та місцеве видання Cayman Marl Road.

Супермодель 10 липня прилетіла приватним літаком на Кайманові Острови. В її багажі знайшли «марихуану та посуд, який використовується для її вживання». Кількість була «доволі невеликою, марихуана, мабуть, призначалася для особистого вживання». Аналогічну речовину знайшли й у сумці подруги Хадід — Лії Ніколь Маккарті.

Їх обох заарештували за підозрою у ввезенні марихуани та ввезенні посуду для її вживання. Обох жінок доставили до центру тримання під вартою, а потім звільнили під заставу до винесення вироку.

У середу, 12 липня 2023 року, Джіджі Хадід і Маккарті постали перед судом спрощеного провадження, їм висунули звинувачення. Вони визнали себе винними та були оштрафовані на $1 000 кожна. Хадід покинула острів 15 липня.

Представник Хадід заявив у коментарі People: «Джіджі подорожувала з марихуаною, легально купленою у Нью-Йорку, з медичною ліцензією. Вона також дозволена для використання з медичною метою на острові Великий Кайман з 2017 року».