У Португалії заборонили гучну музику на пляжах. За неї штрафуватимуть — окремі відпочивальники у разі порушення мають заплатити від €200 до — €4 000, юридичні особи — від €2 000 до €36 000. Динаміки також можуть конфіскувати.

Про це пише The Mayor.

Таким чином чиновники хочуть знизити рівень шумового забруднення та дозволити туристам та місцевим жителям насолодитися звуками природи.

Також на берегах Португалії заборонені ігри з мʼячем за межами спеціально відведених місць, палатки за межами кемпінгів і розведення вогнищ.