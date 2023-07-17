Міністр оборони Резніков звʼязався з очільником Пентагону напередодні «Рамштайну». Про що говорили?

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном перед засіданням у форматі «Рамштайн», щоб розробити план зустрічі.
Насамперед вони обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі й обговорили шляхи прискорення руху України до сумісності з Альянсом.
Олексій Резніков розповів Ллойду Остіну про ситуацію на полі бою та потреби українського війська.
«Я ще раз подякував міністру Остіну й американському народу за поставку касетних боєприпасів. Ми будемо використовувати їх із розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов», — написав український міністр.
- Формат «Рамштайн» заснували навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися «тектонічні зміни» у філософії партнерів стосовно передання Україні зброї. Зустрічі консультативної групи вирішили проводити щомісяця.