У Японії четверо людей постраждали через напади дельфінів

Четверо плавців отримали поранення через напад дельфінів на пляжі в центральній Японії.

Про це пише BBC.

Чоловік 60 років отримав поранення після того, як дельфін протаранив його за кілька метрів від пляжу Суйшохама в японському місті Міхама. У чоловіка зламані ребра та є сліди укусів на руках.

Того ж ранку на пляжі дельфіни покусали ще одного чоловіка віком 40 років. Пізніше того ж дня через цих тварин отримали поранення ще двоє людей.

Хоча дельфіни зазвичай не агресивні до людей, науковці припускають, що дикі афаліни вважають плавання поруч з людьми «неймовірним стресом».