Обряд «Маланка» і бджільництво Луганщини потрапили до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України пʼять нових елементів.
Про це повідомили у Мінкультури.
У переліку зʼявилися:
- традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;
- традиція гуцульського художнього дереворізьблення;
- традиційний обряд «Маланка» села Белелуя Івано-Франківської області;
- традиційні жіночі прикраси з бісеру на Прикарпатті;
- традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.
Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони елементів. До розробки мають залучити громадськість.
На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 73 елементи.