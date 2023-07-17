Обряд «Маланка» і бджільництво Луганщини потрапили до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України пʼять нових елементів.

Про це повідомили у Мінкультури.

У переліку зʼявилися:

традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;

традиція гуцульського художнього дереворізьблення;

традиційний обряд «Маланка» села Белелуя Івано-Франківської області;

традиційні жіночі прикраси з бісеру на Прикарпатті;

традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони елементів. До розробки мають залучити громадськість.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 73 елементи.