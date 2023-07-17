Австралійський моряк і його собака вижили два місяці в Тихому океані. Вони їли сиру рибу і пили дощову воду

Моряк із Сіднея прожив два місяці на човні в Тихому океані разом зі своїм собакою. Вони їли сиру рибу та пили дощову воду.

Про це пише BBC.

У квітні 51-річний житель Сіднея Тім Шеддок і його собака Белла вирушили з Мексики у Французьку Полінезію, але за кілька тижнів потрапили в шторм, який пошкодив їхній човен. Моряк і його пес дрейфували в океані протягом двох місяців.

Цього тижня їх помітив гелікоптер біля узбережжя Мексики. Лікар на борту траулера, що врятував мандрівників, сказав журналістам, що чоловік «стабільний і здоровий».

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«Я пройшов через дуже важкі випробування... Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа, тому що я довгий час був один у морі. В іншому стан здоровʼя дуже добрий», — сказав Шеддок.

Він додав, що рибальство допомогло йому вижити. Моряк ховався від сонця під навісом свого човна.

Зараз траулер повертається до Мексики, де Шеддок пройде додаткове медичне обстеження.