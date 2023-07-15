Телескоп «Джеймс Вебб» побачив трьох кандидатів на роль «темних зірок». Чому їх так називають?

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив три потенційні «темні зірки», які можуть живитися частинками темної матерії — одного з найзагадковіших явищ у Всесвіті.

Про це відкриття пише UT News.

Одна з дослідниць розповіла, що відкриття нового типу зірки — це вже цікаво, але те, що вона може живитися темною матерією, може бути вирішальною віхою у дослідженнях космосу.

Зараз астрономи вважають, що темна матерія становить більшу частину матеріального Всесвіту, але її неможливо побачити за допомогою звичайних телескопів. Присутність темної матерії визначається за гравітаційними ефектами, наприклад, коли масивна галактика проходить перед далекою зіркою та збільшує світло. Так звані темні зірки можуть вбирати в себе частинки темної матерії, так само як звичайні зірки, такі як Сонце, вбирають звичайну матерію.

«Темні зірки», якщо вони насправді існують, допоможуть зрозуміти, як Всесвіт уперше засвітився. Упродовж років науковці припускали, що «темні зірки» були одними з перших, які зʼявилися у Всесвіті, коли йому було всього 700 мільйонів років (зараз він має вік близько 13 мільярдів років).

Спостереження «Джеймса Вебба» свідчать про те, що три віддалені обʼєкти (відомі як JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 і JADES-GS-z11-0) належать до ранньої епохи Всесвіту і відповідають ключовим характеристикам «темних зірок»: вони світяться, але надто холодні, щоб міг відбутися термоядерний процес.