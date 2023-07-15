У Фінляндії майже тисяча людей оголилися для інсталяції американського фотохудожника

У фінському місті Куопіо майже тисяча людей роздяглися для інсталяції американського фотохудожника Спенсера Туніка, відомого груповими знімками оголеної натури.

Про це пише Yle.

Місцевий фотоцентр звʼязався з художником, щоб організувати виставку його попередніх робіт. Однак Туніка захотів познімати в Куопіо. Він сподівався зібрати пару сотень людей, однак відгукнулися майже тисяча.

Yle

Скріншот з відео

Yle

У Куопіо фотохудожника зацікавили не лише пейзажі, але й історія міста.

«Хотів би якось звернутися до історії промисловості міста і групових чорно-білих фотографій, які були зроблені в Куопіо і про які мені розповіли в музеї. Це певний симбіоз, що я роблю тут групову фотографію», — розповів Тунік.

Учасники описали цей досвід як ейфоричний, веселий і звільняючий. Кожен з них отримає примірник мистецької роботи на згадку.