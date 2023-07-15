У Фінляндії майже тисяча людей оголилися для інсталяції американського фотохудожника

У фінському місті Куопіо майже тисяча людей роздяглися для інсталяції американського фотохудожника Спенсера Туніка, відомого груповими знімками оголеної натури.
Про це пише Yle.
Місцевий фотоцентр звʼязався з художником, щоб організувати виставку його попередніх робіт. Однак Туніка захотів познімати в Куопіо. Він сподівався зібрати пару сотень людей, однак відгукнулися майже тисяча.
У Куопіо фотохудожника зацікавили не лише пейзажі, але й історія міста.
«Хотів би якось звернутися до історії промисловості міста і групових чорно-білих фотографій, які були зроблені в Куопіо і про які мені розповіли в музеї. Це певний симбіоз, що я роблю тут групову фотографію», — розповів Тунік.
Учасники описали цей досвід як ейфоричний, веселий і звільняючий. Кожен з них отримає примірник мистецької роботи на згадку.
- Знімати оголену натуру Тунік почав у 1992 році. Наймасштабніший оголений флешмоб йому вдалося зібрати у 2007 році в Мехіко — тоді йому позували 18 тисяч добровольців. Він наголошував, що в його роботах немає сексуального підтексту, адже всі вони присвячені красі людського тіла, його вразливості та крихкості.
- У 2021 році Спенсер Тунік зібрав в Ізраїлі біля Мертвого моря дві сотні оголених людей. Його метою було втретє показати, як воно висихає.