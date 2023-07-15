ЄС надіслав Угорщині попередження через рішення звільнити іноземців, засуджених за торгівлю людьми

Європейська комісія вважає порушенням Директиви ЄС рішення Угорщини звільнити іноземців, засуджених за торгівлю людьми.

Про це ідеться у висновку Єврокомісії.

Комісія вирішила розпочати процедуру порушення через невиконання зобовʼязань за Директивою Ради 2002/90/ЄС, яка передбачає застосування ефективних, пропорційних і стримуючих обмежень щодо тих осіб, які сприяють несанкціонованому вʼїзду, транзиту та проживанню мігрантів на території ЄС.

Також Угорщина порушила правила, встановлені Рамковим рішенням Ради ЄС, що передбачають кримінальне покарання за ці злочини. Тепер країна має два місяці, щоб відповісти на лист та усунути виявлені Єврокомісією недоліки.

«За відсутності задовільної відповіді Комісія може прийняти рішення надати обґрунтований висновок», — ідеться в заяві ЄК.

У квітні уряд премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана видав указ, який дозволяє звільнити іноземних громадян, засуджених за торгівлю людьми, за умови, що вони покинуть Угорщину протягом 72 годин після звільнення. Це зробили нібито через переповнені вʼязниці.

Угорський маршрут залишається привабливим для багатьох нелегальних мігрантів, попри посилені прикордонні патрулі та паркан, який Угорщина побудувала після міграційної кризи в ЄС у 2015 році.