Українці розробляють ефективні наземні дрони, росіяни будують нові тюрми. Провідні світові медіа про війну 14 липня

Про наземні дрони як наступний новий вид зброї в російсько-українській війні пише Reuters. 22-річний розробник Євген Гнаток передав ЗСУ вже кілька десятків таких дронів. Зелені, невеликі, але з чималими колесами ― вони можуть пересуватися на високій швидкості й тягти за собою, наприклад, міну. У траві вони практично непомітні. «А коли [ворожий] солдат побачить її [неозброєним оком] ― має час хіба щоб помолитися», ― каже Гнаток. Інженер сподівається, що наземні безпілотники зможуть нести на собі вибухівку чи вести розвідку. Такі дрони можуть долати відстань до 10 кілометрів від оператора, і зараз Гнаток працює над моделлю, що може везти гармату калібру 20 міліметрів. Також безпілотники можуть підвозити боєприпаси для бійців. Мета розробника ― мінімізувати кількість людей на лінії фронту, зокрема тих, що виконують, по суті, функції постачання. Цьому сприяє відносно низька вартість таких дронів: менші моделі обходяться щонайбільше в 30 тисяч гривень. Хоча їхні компоненти через глобальний попит поступово дорожчають.

Associated Press підготувало великий матеріал про тюрми та СІЗО, які росіяни облаштували на тимчасово окупованих територіях України. Опитані інформагентством очевидці розповідають про нелюдські тортури, яких вони там зазнавали: це й тримання в таких холодних умовах, що в людей відмерзали кінцівки, і багатогодинні безглузді допити, використання електрошокерів і постійні побиття. Нерідко в’язнів змушують копати окопи для окупантів. Агентство отримало в розпорядження документ, що росіяни планують активно розширювати цю мережу закладів для терору. До 2026 року вони збираються облаштувати в тимчасово окупованих регіонах іще 25 тюрем і шість слідчих ізоляторів. Їхня мета, як і в сталінські часи, придушити будь-який можливий опір українців.

Також варті уваги: матеріал Wired про те, як волонтери, ризикуючи життям, постачали українським ВІЛ-інфікованим на окупованих територіях необхідні ліки, а також текст The Wall Street Journal про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган насправді зацікавлений у тому, щоб російсько-українська війна тривала якомога довше ― адже це підвищує його значущість на міжнародній арені.

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