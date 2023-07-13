Провести безпечні вибори в Україні за нинішніх умов майже неможливо. Провідні світові медіа про війну 13 липня

Низка міжнародних організацій, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи, виступають за те, щоб Україна провела чергові парламентські та президентські вибори. Мовляв, інакше виникнуть питання щодо легітимності влади в Україні та стабільності демократії ― це може негативно вплинути на підтримку Києва у світі. Утім, канадієць Лі Ріні й американець Джоель Вассерман ― журналіст і політолог, які зараз працюють у Львові, у статті на Foreign Policy стверджують, що зараз цього робити не варто. Чергові парламентські вибори в Україні за розкладом мають відбутися наприкінці жовтня цього року, президентські ― навесні наступного. Якщо війна до того часу не завершиться, на Україну чекатимуть значні безпекові виклики. Терористи використовують вибори, щоб атакувати скупчення людей. Наприклад, так робив «Талібан» в Афганістані, доки не отримав у країні всю владу. Те саме може влаштувати в Україні й росія, запевняють Вассерман і Ріні, ― однак на відміну від талібів окупанти мають значно більше засобів для таких атак. Кремлю це може бути потрібно не лише, щоб зірвати вибори, але й щоб посіяти хаос в Україні та завдати ще більше болю народу, який росіяни намагаються «визволити». Інший фактор ― навіть якщо вибори й відбудуться, залишиться чимало питань до того, наскільки їх результати будуть репрезентативними. За приблизними підрахунками, Україну залишила третина населення, значна частка українців ― внутрішньо переміщені особи. За таких умов рішення українців, які візьмуть участь у голосуванні, вкрай умовно відображатимуть рішення всього народу. І значно кращим для демократії буде провести вибори після завершення гарячої фази війни ― коли до України повернуться ті, хто планує повернутися, підсумовують автори.

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