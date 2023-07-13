Північна Корея підтвердила другий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Кім Чен Ин запустив її зі свого саду

Північна Корея підтвердила, що вдень 12 липня здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, пише CNN.

За даними державного Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA), Кім Чен Ин особисто керував запуском із приватної родинної садиби Jindallae Guesthouse на східній околиці Пхеньяну. Аналітики припускають, що стартовий майданчик на території парку поруч зі ставками та деревами спеціально збудували до цього запуску.

Випробування виконала друга рота Червоного прапора Головного управління армії КНДР, а наказ про запуск віддав генерал Кім Чен Сік.

Це був другий запуск твердопаливної МКБР.

Hwasong-18 запустили вранці за місцевим часом, вона здолала 1001,2 км за 4 491 секунду при апогеї висоти 6 648,4 км. Це був найтриваліший політ будь-якої північнокорейської ракети.

Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети, перший випробувального запуску відбувся 13 квітня і тривав 55 хвилин.