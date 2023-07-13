У США пʼятирічна видра атакує дошки серфінгистів. Служби стежать за її «агресивними нахилами»

У Каліфорнії одна пʼятирічна видра атакує дошки для серфінгу. Про це повідомляє The Guardian.

Фотограф Native Santa Cruz у Twitter та Instagram ділився знімками морських видр, що катаються на дошках для серфінгу, які вони «конфіскують» у плавців. Влада особливо стурбована однією морською видрою, відомою як 841, яка була замішана в кількох інцидентах.

Органи охорони дикої природи та експерти досі не мають чіткого пояснення поведінки пʼятирічної видри, але кажуть, що працюють над тим, аби її спіймати та перемістити.

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Федеральні та державні департаменти риб і дикої природи кажуть, що їм відомо про видру 841 та її «агресивні» нахили, і вони працюють з Акваріумом Монтерей-Бей, щоб знайти й вивчити тварину, перш ніж для неї підшукають нову «домівку». Вони не знають, що змусило 841 переслідувати людей у воді. Можливо, цей тип агресивної поведінки повʼязаний із гормональними стрибками або з тим, що люди підгодовують видру.