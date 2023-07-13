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Current Values: До Єлисейського палацу надіслали листа з людським пальцем

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Кореспондентська служба Єлисейського палацу отримала поштою 9—10 липня лист, у якому був відрубаний людський палець.

Про це дізналася газета Current Values із посиланням на джерела.

Лист із пальцем лежав у холодильнику, куди поліцейські служби безпеки ставлять свою їжу. Записки в листі не було. Людину, якій належить ампутований палець, встановили.

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