Телескоп «Джеймс Вебб» відзначає рік роботи та показує народження сонцеподібних зірок

Рік тому космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба почав свою роботу. На честь цього він демонструє зображення народження сонцеподібних зірок у сузірʼї Змієносця.

Про це пише NASA.

Найближча до Землі область активного зореутворення віддалена на 390 світлових років, але «Джеймс Вебб» — найпотужніша орбітальна обсерваторія світу — зміг побачити її у високій якості.

«Лише за один рік космічний телескоп імені Джеймса Вебба змінив уявлення людства про космос, вдивляючись у хмари пилу та вперше побачивши світло з далеких куточків Всесвіту», — написали в космічному агентстві.

На новому зображенні від «Джеймса Вебба» видно майже 50 молодих зірок, масою як наше Сонце або менших за нього. Деякі з них мають характерні тіні навколозоряних дисків — це ознака того, що навколо них можуть утворитися планети.

NASA / ESA / CSA / STScI / Klaus Pontoppidan (STScI)

З нагоди дня народження телескопа президент США Джо Байден опублікував твіт зі словами: «Рік тому NASA опублікувало зображення космічного телескопа імені Джеймса Вебба, яке нагадало нам, що Америка може зробити великі речі».

Місія «Джеймса Вебба» розрахована на 20 років. Телескоп бачить космос в інфрачервоному спектрі, що дозволяє йому заглянути на початок часів Всесвіту.