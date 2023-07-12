Помер письменник Мілан Кундера. Він написав роман «Нестерпна легкість буття»

На 94-му році життя помер чесько-французький письменник Мілан Кундера. Він є автором знаменитого роману «Нестерпна легкість буття».

Смерть письменника підтвердила прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в його рідному місті Брно Анна Мразова в коментарі для AFP. З її слів, він помер учора, 11 липня.

«Разом із Кафкою і Гавелом він був одним із найвідоміших чехів за кордоном. Його романи схвально сприймали, але він також написав низку есеїв з музики, літератури та філософії», — йдеться в повідомленні.

Elisa Cabot / Wikimedia Commons

Кундера народився в чеському місті Брно, але емігрував до Франції в 1975 році. Тому був позбавлений громадянства тодішньої Чехословаччини. Після Оксамитової революції він кілька разів приїздив на батьківщину, проте заборонив перекладати чеською свої останні романи. З початку 1990-х писав французькою. Жити на батьківщину після еміграції так і не повернувся. Хоча у 2019 році, через 40 років, Мілан Кундера відновив чеське громадянство.

Крім відомого роману «Нестерпна легкість буття», Кундери написав «Безсмертя», «Книга сміху та забуття», «Вальс на прощання» та інші.