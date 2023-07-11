Суд визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру

Господарський районний суд Києва визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру.
Про це повідомляє «Суспільне».
У Держкіно заявили, що подаватимуть апеляцію. Представник Держкіно зазначав на суді про необхідність закрити справу, оскільки наказ втратив чинність, тому й відсутній предмет спору. Представники Довженко-Центру не погодилися з цим, оскільки в самому наказі Держкіно не визначено, чому вони вирішили, що такий наказ втратив чинність.
- 29 червня Держкіно скасувало свій наказ про реорганізацію Довженко-Центр. У Держкіно пояснили, що наказ встановлював певні строки, які станом на 28 червня вже сплили, тому постало питання щодо актуальності цього наказу.
- 15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника.