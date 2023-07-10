ЄС ще на рік продовжив безкоштовний роумінг для українців

Європейська комісія ще на рік продовжила безкоштовний роумінг для українців. Ідеться про угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами.
Про це Єврокомісія повідомила 10 липня.
Угода передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.
Водночас Євркомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.
- У квітні 2022 року українські та європейські оператори підписали спільну заяву. До неї долучилися три українські мобільні оператори: Kyivstar, Vodafone та lifecell, а також 52 мобільні та 19 фіксованих європейських операторів. Тому українці можуть навіть зі своїми тарифами та SIM-картами користуватися в Євросоюзі інтернетом і телефонувати на інші українські номери. Однак це лише тимчасові заходи, оскільки оператори власноруч визначають, яку кількість хвилин та інтернету надавати абонентам безкоштовно, а якість звʼязку теж гірша, аніж має бути.