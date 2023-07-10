ЄС ще на рік продовжив безкоштовний роумінг для українців

Європейська комісія ще на рік продовжила безкоштовний роумінг для українців. Ідеться про угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами.

Про це Єврокомісія повідомила 10 липня.

Угода передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.

Водночас Євркомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.