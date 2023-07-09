Австрійська енергетична компанія OMV продовжить купувати російський газ

Австрійська енергетична група OMV продовжить купувати більшу частину свого газу в росії цієї зими, хоча компанія уклала додаткові контракти, щоб повністю покрити свої потреби в імпорті з інших джерел.

Про це заявив її виконавчий директор Альфред Стерн в інтервʼю Financial Times.

За його словами, компанія OMV не планувала виходити зі свого довгострокового контракту з «Газпромом», який вона підписала у 2018 році. «Поки що «Газпром» постачатиме, і ми продовжимо брати ці обсяги в «Газпрому», — сказав Стерн.

OMV — регіональний енергетичний гігант із великим нафтовим та хімічним бізнесом, виручка якого минулого року становила €62 мільярди. Компанія охоплює близько 30% газового ринку Австрії. Найбільший акціонер компанії — австрійський уряд. Минулої зими компанія кілька разів платила Кремлю понад мільярд євро на місяць за російський газ.

Тоді як сусідні Німеччина та Чехія скоротили імпорт російського газу до нуля, Австрія, як і Угорщина, практично не досягла прогресу в зниженні своєї залежності від російського газу.

Міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер минулого місяця визнала, що робиться недостатньо, і закликала австрійські енергетичні компанії досягти більш конкретного прогресу в скороченні імпорту російського газу.

У червні 2022 року ЄС запровадив заборону на імпорт російської нафти. Санкції щодо імпорту газу обговорювалися в ЄС, але консенсусу не досягнули.