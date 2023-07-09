Дослідження: Учені зʼясували, що внутрішнє ядро Землі не таке тверде, як вважали раніше

У новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, учені зʼясували, що внутрішнє ядро Землі не повністю тверде, як вважалося раніше. Насправді в ньому поєднуються як і тверді, так і рідкі елементи.

Дослідники проаналізували хвилі землетрусу, які відбивалися на поверхні Землі з глибин планети. Дані показали, що внутрішнє ядро щороку росте десь на міліметр за рахунок затвердіння рідкої частини ядра.

Тобто у твердій частині ядра, яка складається переважно із твердого заліза і нікелю, можуть бути вкраплення рідкого заліза.

«Мільйони років тому внутрішнє ядро ​​росло дуже швидко. Потім воно досягло рівноваги й росло набагато повільніше. Не все залізо стало твердим, тому частина рідкого заліза могла бути «закована» всередині», — пояснив сейсмолог з Університету Юти Кіт Копер.

За словами команди науковців, головна цінність їхнього дослідження — це нові докази того, що склад ядра не є однорідним.