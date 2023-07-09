Генштаб ЗСУ: Російські окупанти зосередилися на чотирьох напрямках і втратили десятки одиниць техніки за добу

Росія сконцентрувала зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Там за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із Силами оборони України.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни намагалися наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області — українські бійці відбили атаки.

На Лиманському напрямку окупанти безуспішно вели штурмові дії та хотіли витіснити українські війська з позицій в районі Веселого Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог без успіху наступав у районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського на Донеччині.

Українські захисники також відбили всі атаки в районі Марʼїнки. На Шахтарському напрямку відбилися в районі Благодатного.

На Запоріжжі та Херсонщині російські окупанти обороняються. Тим часом Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, знищила десять розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Також українські бійці ліквідували 600 окупантів, знищили чотири танки, 11 бойових броньованих машин, сім реактивних систем залпового вогню та інше.