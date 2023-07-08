Новим командувачем Нацгвардії став Герой України Олександр Півненко

Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка, який відзначився в боях за Бахмут.

Президент оголосив про його призначення у Львові, повідомляє «Суспільне».

«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України», — сказав Зеленський.

Лідер держави побажав Півненку звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також перемоги.

До Півненка посаду командувача Нацгвардії обіймав генерал Юрій Лебідь.