Під завалами ТЕС на Донеччині перебувають люди — там обвалився дах

На одній з теплових електростанцій у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала російських обстрілів, обвалився дах котлотурбінного цеху. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Через падіння даху персонал аварійно відключив енергоблоки обʼєкта критичної інфраструктури в Кураховому.

Відомо, що одна людина загинула, двоє вважаються зниклими безвісти, ще троє отримали травми — їх відправили до лікарні.

Донецька обласна прокуратура додала, що обвал стався близько 23:10 7 липня.

До лікарні доправили трьох працівників з відкритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер, забоями. Також медичну допомогу надають жінці, яка перебуває в передінфарктному стані.