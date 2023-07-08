У Латвії склав присягу президент Едгарс Рінкевичс. Він перший в ЄС лідер країни — відкритий гей

Багаторічний міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс склав присягу президента країни. Він став першим відкритим президентом-геєм не лише в Латвії, але й на території Європейського Союзу.

В інавгураційній промові Рінкевичс пообіцяв, що буде виступати за «сучасну і сильну Латвію, за справедливу і чесну Латвію, за добробут людей, за інклюзивне і шанобливе суспільство».

У 2014 році він став першим високопосадовцем у Латвії, який оголосив, що він гей. У ЄС було кілька премʼєр-міністрів-геїв, зокрема Лео Варадкар з Ірландії та Ксавʼєр Беттель з Люксембургу, однак Рінкевич став першим президентом-геєм у Євросоюзі.

6 листопада 2014 року Рінкевичс на посаді міністра закордонних справ зробив такий допис у Twitter: «Наша країна має створити правове регулювання для всіх видів партнерських відносин. Я боротимуся за це. Знаю, що зараз підніметься мегаістерика, але я гордий бути геєм».

Рінкевичс — сьомий президент Латвії, обраний після відновлення державної незалежності в 1990 році. Перед цим він майже 12 років очолював МЗС.