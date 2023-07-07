Новини

Пентагон офіційно оголосив про надання Україні касетних боєприпасів. Що увійшло до нового пакета допомоги

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пентагон офіційно оголосив про надання Україні касетних боєприпасів DPICM. Вони увійдуть до нового пакета військової допомоги загальною вартістю $800 мільйонів.

Пакет допомоги включатиме:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • керовані ракети AIM-7;
  • зенітно-ракетні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 31 гаубицю калібру 155 мм;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включно з касетними DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 32 бойові машини піхоти Bradley;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • обладнання для розмінування;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • Javelin та інші протитанкові системи й ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні літальні системи Penguin;
  • 27 тактичних автомобілів для підйому техніки;
  • 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
  • стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до неї, гранати;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль сказав, що найгірше для цивільних в Україні — це перемога росії у війні, тому важливо запобігти саме цьому. За його словами, Україні надали касетні снаряди з кількох причин.

Перша причина — посилені укріплення росіян, які будувалися пів року.

Рішення тимчасове і діятиме доти, доки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

Друга причина — стратегічність і нагальність моменту в умовах контрнаступу.

Президент США Джо Байден назвав рішення про постачання касетних боєприпасів Збройним силам України «дуже важким, але водночас важливим».