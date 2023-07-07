Пентагон офіційно оголосив про надання Україні касетних боєприпасів. Що увійшло до нового пакета допомоги

Пентагон офіційно оголосив про надання Україні касетних боєприпасів DPICM. Вони увійдуть до нового пакета військової допомоги загальною вартістю $800 мільйонів.

Пакет допомоги включатиме:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

керовані ракети AIM-7;

зенітно-ракетні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 гаубицю калібру 155 мм;

155-мм артилерійські снаряди, включно з касетними DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;

32 бойові машини піхоти Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

протитанкові керовані ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи й ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні системи Penguin;

27 тактичних автомобілів для підйому техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до неї, гранати;

запчастини та інше польове обладнання.

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль сказав, що найгірше для цивільних в Україні — це перемога росії у війні, тому важливо запобігти саме цьому. За його словами, Україні надали касетні снаряди з кількох причин.

Перша причина — посилені укріплення росіян, які будувалися пів року.

Рішення тимчасове і діятиме доти, доки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

Друга причина — стратегічність і нагальність моменту в умовах контрнаступу.

Президент США Джо Байден назвав рішення про постачання касетних боєприпасів Збройним силам України «дуже важким, але водночас важливим».