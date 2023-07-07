Як працює перша лінія ППО Києва. Провідні світові медіа про війну 7 липня

«Коли росія атакує ракетами Київ, перша лінія оборони столиці тут, на цьому великому полі різнотравʼя та яскравих червоних маків за містом. Захист — це два українські солдати та американський військовий джип Humvee з американським же ПЗРК Stinger. Земля засмічена недопалками, які свідчать, що чоловікам доводиться терпіти довгі години нудьги, що перемежовуються кількома хвилинами адреналінового сплеску». Так починається матеріал NPR про протиповітряну оборону Києва. Юрій, один із двох солдатів у Humvee, сказав, що після повідомлення про обстріл у них є сім хвилин, щоб привести позиції в повну бойову готовність. Серед цілей, що уразила група, ― дрони, крилаті ракети, бойовий літак і гелікоптер. В останні кілька місяців роботи особливо багато, спати іноді випадало по дві години на добу. «Ми настільки виснажені, що можемо спати будь-де. У джипі. На землі. Байдуже де», ― каже Юрій. З позиції до його дому близько сотні кілометрів. Він не був там уже три місяці.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ніхто не сподівався, що українське ППО буде таким ефективним, пише видання. Зараз західні фахівці досліджують, як Україні вдалося вибудувати систему ППО фактично в режимі реального часу. Тепер єдина надія росіян ― виснажити систему, зокрема установки С-300. Ракети до них виробляють лише в росії, тож коли Україна відстріляє весь їхній запас, поповнити його буде складно. Втім, західні партнери Києва продовжують постачати Україні все нові й нові види новітніх ППО, тож шанси на те, що Україна лише нарощуватиме свої сили в небі, високі, підсумовує NPR.

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Не приймати Україну в НАТО ― і навіть не надавати їй графіка досягнення майбутнього членства ― пропонують у статті в авторитетному журналі Foreign Affairs наукові працівники американського університету Катона Джастін Логан та Джошуа Шифрінсон. Їхні аргументи: Україна вже довела свою перевагу над росією й принизила її війська. Тепер росіянам доведеться витратити десяток років навіть на те, щоб повернути свою армію до того пошарпаного стану, що був до початку повномасштабного вторгнення. Щоб винищувати окупантів і надалі, членство в НАТО необов’язкове, пишуть науковці, оскільки досі західним союзникам Києва це не заважало надавати щедру допомогу. Але прийняття України до Альянсу чи навіть презентація графіку цього прийняття стануть для путіна червоною ганчіркою, вважають Логан та Шифрінсон. Мовляв, він зробить усе, щоб умови, необхідні для прийняття, Україні виконати не вдалось. І оскільки до НАТО не приймають країни, що перебувають у стані активного воєнного конфлікту, це стане приводом для російського диктатора розтягнути війну на якомога довший строк. Втім, як змінить ситуацію відсутність перспективи членства в НАТО для України, автори статті не зазначають. Їхню статтю вже активно цитують російські та проросійські сайти.

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