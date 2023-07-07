Міноборони: На півдні росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої — українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і зачищають територію.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що через значні втрати особового складу на Півдні росіяни відмовляються від участі в бойових діях.

За словами Маляр, співвідношення безповоротних втрат там становить 1 до 5,3.

Міноборони також доповідає, що росіяни продовжують наступ на Авдіївському, Марʼїнському, Купʼянському, Лиманському та Сватівському напрямках.

«Ворог намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень», — наголосила Маляр і додала, що на південному фланзі Бахмутського напрямку є просування на декількох ділянках на глибину понад кілометр.

На північному фланзі бої без зміни положень.

«У самому Бахмуті росіяни фактично в пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін», — резюмувала заступниця міністра.