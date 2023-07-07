Шотландія пропонує Лондону декриміналізувати особисте вживання всіх наркотиків. Це має зменшити смертність

Уряд Шотландії опублікував проєкт реформи, яка передбачає декриміналізацію зберігання всіх наркотичних речовин у разі, якщо вони використовуються для особистого вживання.

Вони вважають, що цей крок дозволить людям, у яких виявили наркотики, отримувати лікування та підтримку, а не криміналізацію та ізоляцію.

«Декриміналізація також означатиме, що люди без судимості, які лікуються від залежності, матимуть більше шансів на працевлаштування», — пояснюється в заяві.

Серед інших заходів, які згадуються в пропозиціях шотландського уряду, — розширення програм реабілітації для наркозалежних і оновлення класифікації наркотичних речовин, щоб розрізняти більш і менш небезпечні.

«Хоча ми знаємо, що ці пропозиції спричинять дискусії, вони відповідають нашому підходу до охорони здоровʼя і сприятимуть виконанню нашої національної місії з покращення та порятунку життів», — заявила міністр Шотландії з наркополітики Хелен Уїтем.

Британський уряд уже відреагував на пропозиції з Единбурга, заявивши, що змінювати політику щодо декриміналізації наркотиків не планує, передає Reuters.

Згідно з офіційною статистикою у 2020 році Шотландія мала найвищий у Європі рівень смертності від наркотиків — 327 смертей на мільйон населення. У порівнянні з Норвегією, де цей показник становить 85 смертей, різниця між першим і другим місцем в рейтингу відчутна.