Білий дім: Байден не схвалював таємні переговори між США і росією щодо війни в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена не схвалювала секретні переговори з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим, про які раніше писали NBC News.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Білий дім і Держдепартамент США.

«Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. Як ми неодноразово говорили: нічого про Україну без України», — наголосив представник Держдепартаменту.

За його словами, адміністрація продовжить надавати Києву зброю, щоб українські чиновники «змогли вести переговори з позиції сили, коли вони вважатимуть, що настав відповідний час».

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі повідомив CBS News, що Білий дім знав про неофіційні дискусії.

«Але я хочу прояснити, що ці дискусії не заохочувалися, не були породжені нами, ми не підтримували їх жодним активним способом», — сказав він.

NBC News, посилаючись на шість поінформованих джерел, повідомляли, що переговори проводили, «аби закласти основу для переговорів про припинення війни в Україні». Вони відбулись у квітні в Нью-Йорку під час візиту Лаврова для головування в Раді Безпеки ООН і тривали кілька годин.

Два джерела стверджували, що обговорення відбувалися з відома адміністрації, але не за її вказівкою, а ті, хто зустрічався з Лавровим, поінформували Білий дім про це вже після зустрічі.