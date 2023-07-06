Міжнародні резерви Нацбанку сягнули рекордних $39 млрд. Це підсилить курсову стабільність

Національний банк повідомив, що його міжнародні резерви у червні 2023 року збільшились майже до $39 млрд. Така цифра є рекордною за час Незалежності України.

Голова НБУ Андрій Пишний назвав це «неймовірним результатом для країни в умовах повномасштабної війни».

Попередній історичний максимум резервів Нацбанку становив $38,35 млрд, він був зафіксований у травні 2011 року.

Станом на 1 червня міжнародні резерви України становили $37,3 млрд. НБУ пояснив, що значне збільшення резервів у червні повʼязане з надходженням фінансової допомоги з Заходу:

$1,6 млрд від ЄС;

$1,2 млрд від США;

$886 млн від МВФ;

$69,1 млн від Світового банку;

$15 млн від Фінляндії.

За словами Пишного, розмір міжнародної допомоги був значно більшим, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.

«Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність», — пояснив глава Нацбанку.