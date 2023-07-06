Тепер для зняття грошей з банки в monobank можна використовувати «Дія.Підпис». Це посилить безпеку

Відтепер волонтерські збори на банці у monobank можна захистити за допомогою «Дія.Підпис». Це допоможе уникнути шахрайських схем, оскільки кошти зможе зняти тільки організатор збору після відповідного підтвердження.
Як це зробити:
- відкрийте банку в застосунку monobank;
- перейдіть у налаштування банки;
- клікніть «Увімкнути додатковий захист» → Підписати в «Дії»;
- тепер банка захищена.
Коли розбиватимете банку, потрібно буде підтвердити свою особу через «Дія.Підпис».
Як згенерувати «Дія.Підпис».
Якщо маєте ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання, зробіть «Дія.Підпис» за кілька кліків у застосунку «Дія».
Для цього виберіть у Меню «Дія.Підпис» → клікніть «Активувати» → пройдіть перевірку і придумайте код для підпису.