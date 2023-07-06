Тепер для зняття грошей з банки в monobank можна використовувати «Дія.Підпис». Це посилить безпеку

Відтепер волонтерські збори на банці у monobank можна захистити за допомогою «Дія.Підпис». Це допоможе уникнути шахрайських схем, оскільки кошти зможе зняти тільки організатор збору після відповідного підтвердження.

Як це зробити:

відкрийте банку в застосунку monobank;

перейдіть у налаштування банки;

клікніть «Увімкнути додатковий захист» → Підписати в «Дії»;

тепер банка захищена.

Коли розбиватимете банку, потрібно буде підтвердити свою особу через «Дія.Підпис».

Як згенерувати «Дія.Підпис».

Якщо маєте ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання, зробіть «Дія.Підпис» за кілька кліків у застосунку «Дія».

Для цього виберіть у Меню «Дія.Підпис» → клікніть «Активувати» → пройдіть перевірку і придумайте код для підпису.