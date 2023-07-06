«Енергоатом» видалив повідомлення про те, що росіяни хочуть перевести 4-й енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину»

«Енергоатом» вдень 6 липня оприлюднив новину, що росіяни збираються перевести енергоблок № 4 на Запорізькій АЕС у стан «гарячого зупину», мовляв псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження.

Через кілька годин «Енергоатом» без пояснень видалив цю інформацію.

У повідомленні йшлося, що, враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, водосховище зневоднене, а отже у разі запуску більшої кількості енергоблоків у роботу водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

Енергоатом також заявив, що окупанти свідомо не виконують рішення вивести енергоблок № 5 у «холодний зупин». У НАЕК зазначили, що в разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Пізніше «Енергоатом» додав, що відмова росіян переводити пʼятий енергоблок ЗАЕС у режим «холодний зупин» може призвести до аварії й викиду радіації, тому що його не обслуговують належним чином. Там треба замінити понад 1 000 одиниць тепломеханічного обладнання та більш як 100 — електротехнічного. Заклики «Енергоатому» перевести енергоблок № 5 у «холодний зупин» і залучення до цього МАГАТЕ не дали результату.