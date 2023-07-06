Великий бізнес змінив правила інвестування: тепер ключовим критерієм стало членство країни в НАТО. Провідні світові медіа про війну 5 липня

На прикладі фінського виробника автомобільних шин Nokian Tyres видання The New York Times розповідає, як російсько-українська війна змінила великий бізнес. Приклад фінів показовий, тому що до 24 лютого минулого року 80% виробництва компанії знаходилось у росії, на цю ж країну припадало 20% продажів. Після початку повномасштабного вторгнення стало очевидно, що продовжувати бізнес у росії не можна. І, зрештою, ЄС санкціями обмежив торгівлю з росією продуктами з гуми. Щоб вижити, компанія мусила провести серйозну реструктуризацію.

Тепер у Nokian Tyres новий підхід: 80% шин, які продаються на певному ринку, мають бути там і вироблені. Так, потреби Скандинавії має закривати завод у Фінляндії. Потреби США ― підприємство в Америці. А в континентальній Європі ― новий завод, будівництво якого триває в місті Орадя на заході Румунії. І локація ― найцікавіший елемент цієї історії. Nokian Tyres треба було обрати місце, де були б не лише відносно недорога робоча сила й зручна логістика, а й високі безпекові й бюрократичні стандарти. З цих причин відпала Сербія, яка має досить розвинуту автомобільну промисловість, але не є членом ані ЄС, ані НАТО. Відпала Туреччина, оскільки вона в НАТО, але не в ЄС. Польща не підійшла через те, що її різко антиросійська позиція додає ризиків бізнесу, а недемократичний уряд і побоювання щодо непрозорості судової системи погіршують роботу в організаційному плані. В Іспанії Nokian Tyres не влаштувала незацікавленість влади в нових проєктах, у Португалії завод не стали будувати через занадто повільну місцеву бюрократію. Чехія та Словенія підходили, але там не знайшлось потрібних майданчиків. Зрештою компанія обрала Румунію.

За словами бізнес-консультантів, історія Nokian Tyres не унікальна. Інвестуючи в нові підприємства, бізнеси звертають увагу на те, наскільки стабільна місцева влада й наскільки високий ризик збройного конфлікту. До повномасштабної війни в Україні ці фактори істотними не вважали, про що, зрештою, свідчить кількість іноземних підприємств у росії.

Також проявилась інша тенденція: виробництва йдуть із авторитарних країн. Так, опитування Торгової палати ЄС у Китаї показало, що кожна четверта компанія планує перенести виробничі потужності деінде, пише видання.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]