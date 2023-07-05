Україна поступилась Іспанії у грі за вихід у фінал молодіжного Євро-2023 з футболу

Збірна України U21 не змогла вийти до фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу, оскільки у поєдинку проти Іспанії програла з рахунком 1:5.

Гра проходила на стадіоні «Стяуа» в Бухаресті (Румунія). Обслуговував цей матч бельгійський рефері Ерік Ламбрехтс.

Україна відкрила рахунок на 13 хвилині, Михайло Мудрик обіграв захисника на лівому фланзі, увірвався в штрафний майданчик і віддав у центр на вільного Артема Бондаренка, який пробив гол у кут воріт.

Але вже за чотири хвилини збірна Іспанії зрівняла рахунок. Другий гол іспанці забили на 23 хвилині першого тайму, а три наступних — у другому таймі на 54, 68 та 77 хвилинах.