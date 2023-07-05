Фінський банк дозволив Борису Ротенбергу вивести гроші за кілька днів до того, як на нього наклали санкції ЄС

Фінський банк Suupohjan Ossuspankki дав можливість російському мільярдеру Борису Ротенбергу вивести гроші з рахунку за кілька днів до набуття чинності санкцій ЄС проти нього.

Про це пише фінське видання Ilta-Sanomat з посиланням на документи Управління фінансового нагляду Фінляндії.

Ця інформація показує, що банк в останній момент вирішив проігнорувати рекомендацію свого відділу комплаєнсу, завдання якого контролювати дотримання законів, правил і принципів, прийнятих компанією.

Натомість Ротенберг підписав гарантію, що не вивезе гроші до росії чи Білорусі. Їх він отримав 4 квітня, а 8 квітня вже був під санкціями Європейського Союзу.