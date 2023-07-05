Російські хакери атакували найбільший порт Японії

Група хакерів, що базується в росії, атакувала порт Нагоя, що працює з поставками компанії Toyota. Це найбільший порт Японії за загальною пропускною спроможністю.

Про це повідомляє видання Kyodo.

За даними адміністрації порту, системний збій стався близько 6:30 ранку 5 липня, коли один зі співробітнів не зміг запустити комп’ютер. Хакери заразили систему програмою-вимагачем.

Виробник автомобілів Toyota заявив, що не може завантажити і вивантажити автозапчастини через збій.

«Ми будемо уважно стежити за будь-яким впливом на виробництво, уважно вивчаючи запаси запчастин», — заявили в компанії.