Дослідження: Пташині пари розпадаються через сексуальну нерозбірливість або тривалу розлуку

Дослідники виявили, що деякі птахи можуть розлучатися зі своїми партнерами. Причому причини таких вчинків схожі на людські — романи на стороні або тривала розлука.

Про це пише The Guardian.

Вважається, що понад 90% видів птахів зазвичай мають одного партнера протягом принаймні одного сезону розмноження, а іноді й довше. Однак деякі моногамні птахи знаходять іншу пару на наступний сезон розмноження, хоча попередній партнер живий. Як і в людей, така поведінка називається «розлученням».

Дослідники з Китаю та Німеччини вивчили випадки розлучень 232 видів птахів, а також дані про смертність і відстані міграції. Команда також надала самцям і самкам кожного виду окрему «оцінку проміскуїтету» на основі інформації про поведінку птахів.

Сивки, ластівки, мартини, іволги та дрозди мали високий рівень розлучень і розбещеності самців, тоді як буревісники, альбатроси, гуси та лебеді розлучалися рідко і зазвичай зберігали вірність одному партнеру.

Дослідники також виявили, що більша сексуальна розбещеність у самців повʼязана з вищим рівнем розлучень, а проміскуїтет у самиць — ні.

«Коли птах-самець веде безладне статеве життя, це часто сприймається як зменшення його прихильності, адже його увага та ресурси розподілені між кількома самками. Це може зробити його менш привабливим як партнера, а отже, підвищить імовірність його розлучення в наступному сезоні розмноження», — пояснив співавтор дослідження в Інституті поведінки тварин Макса Планка, доктор Зітан Сонг.

Види з більшою відстанню міграції мають вищий рівень розлучень. Під час перельоту партнери можуть прибувати до місця призначення в різний час і формувати нові пари для розмноження. Що далі мігрують птахи, то більшою стає кількість таких випадків.