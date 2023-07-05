Financial Times: Сі Цзіньпін особисто застеріг путіна від застосування ядерної зброї в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента рф володимира путіна від застосування ядерної зброї в Україні.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних і китайських чиновників.
Попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до Москви в березні. За словами старшого радника китайського уряду, стримування путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю з відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.
За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар росії по Україні чи по одному з її європейських союзників може настроїти континент проти Китаю, а постійний тиск із боку Пекіну, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.
Finanical Times пише, що путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу «Сила Сибіру — 2», заявили представники західних спецслужб. За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.
- 4 липня Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції. При цьому росіяни хочуть звинуватити Україну в обстрілі станції. Провокація може статись «найближчим часом».
- 13—14 червня США організували в Єгипті робочу зустріч із представниками Китаю, Франції, росії та Великої Британії («Ядерна пʼятірка»), де говорили про зниження ризиків.