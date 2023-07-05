У США алігатор убив жінку під час її прогулянки із собакою

В американському штаті Південна Кароліна 69-річна жінка померла після нападу алігатора. Рептилія атакувала її під час прогулянки із собакою, пише Sky News.

Алігатор охороняв тіло жінки, коли його знайшли біля поля для гольфу, і заважав працювати рятувальникам. Проте його успішно усунули.

Пес, з яким гуляла жінка, вижив.

За словами місцевих чиновників, це другий смертельний напад алігатора в окрузі Бофорт за останній рік. У серпні 2022 року тварина напала на 88-річну жінку біля її будинку в Сан-Сіті.