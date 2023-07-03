Фонд «Повернись живим» закупив для контрнаступу зброї та техніки на 2 млрд грн

Фонд «Повернись живим» від 1 лютого до 9 травня 2023 року спрямував понад 2 млрд грн на підготовку до літньої наступальної кампанії Сил оборони.

Про це йдеться в пресрелізі фонду.

«Кожна гривня з цих понад 2 млрд — регулярні донати, які люди та бізнес відправляли на рахунки фонду поза проєктами», — зазначив директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Найбільшою статтею витрат стала зброя. Війську закупили та передали 1 460 кулеметів калібру 7,62 мм і тисячу ручних гранатометів ATGL-L3 на загальну суму 417,4 млн грн. Обидві партії колективного піхотного озброєння «Повернись живим» напряму законтрактував за кордоном, доставив і після митних процедур передав Командуванню Сил логістики ЗСУ. Спільно з Генштабом розподілили 2 460 одиниць зброї по 40 підрозділах.

На другому місці — дрони, їх купили 2 542 одиниці різних моделей.

Також для армії придбали 11 834 радіостанції за майже 331 млн грн. Ця цифра майже у півтора раза більша за загальну суму коштів, яку фонд акумулював для ЗСУ у 2014—2022 роках.

Також фонд купив 2 306 одиниць тепловізійної оптики та 93 нових пікапи.

Крім описаного вище Силам оборони закупили та передали тисячі одиниць допоміжного устаткування — кілометри кабелю, зарядні пристрої, планшети, монітори, мережеве й саперне обладнання.