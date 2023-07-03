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НБУ: Щоб поповнити картку через термінал, знадобиться номер телефону. Постанова набуде чинності 1 серпня

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

З 1 серпня у квитанціях про поповнення карток готівкою через термінали має бути вказаний номер телефону платника.

Це вимоги постанов Нацбанку № 89 та № 90.

Нововведення, які стосуються людей, що хочуть готівкою поповнити картки, такі: під час переказу грошей через платіжні пристрої незалежно від суми на екрані треба ввести номер телефону, а потім отримати на нього одноразовий пароль у SMS-повідомленнях або пароль, переданий за допомогою дзвінка на номер.

Однак нові вимоги не поширюються на такі операції:

  • сплата податків, штрафів, адмінпослуг, зборів та інших платежів до бюджету;
  • сплата квартплати та комунальних послуг, стаціонарного телефонного звʼязку, телебачення, електроенергії, газу, інтернету, охорони;
  • оплата квитків для всіх залізничних перевезень;
  • оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включно з електронним квитком) та оплати маршрутних пасажирських перевезень;
  • поповнення проїзних і транспортних карт.

У НБУ пояснюють, що цим вони посилюють вимоги до надавачів платіжних послуг і комерційних агентів.