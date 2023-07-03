Наступні AirPods Pro від Apple перевірятимуть слух користувачів і вимірюватимуть температуру

Нове покоління навушників Apple AirPods зможе виявляти потенційні проблеми зі слухом, а також визначатиме температуру тіла користувача через слуховий прохід. Ці функції працюватимуть через iOS 17, пише The Verge.
Нові навушники Apple матимуть розʼєм USB-C. Також компанія розробляє нові моделі AirPods Pro та AirPods Max, але навряд їх випустять найближчим часом.
Оглядач Марк Гурман з Bloomberg каже, що Apple також вивчає позиціонування AirPods як слухових апаратів, оскільки американський регулятор FDA нещодавно схвалив безрецептурний продаж слухових апаратів.
Гурман вважає, що нові функції у навушників з’являться через «кілька місяців або навіть років», хоча AirPods з USB-C можуть зʼявитися незабаром.
- Чутки про те, що нові AirPods зможуть вимірювати температуру за допомогою слухового проходу, ходять ще з кінця 2021 року. Apple Watch Series 8 отримав подібну функцію минулого року, хоча наразі годинник визначає лише відносну температуру, яка насправді працює лише для відстеження менструального циклу.