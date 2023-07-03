Нова Зеландія першою у світі заборонила всі пластикові пакети в супермаркетах

Нова Зеландія стала першою у світі країною, яка заборонила в супермаркетах тонкі пакети, що зазвичай використовують для пакування фруктів і овочів. Рішення набуло чинності 1 липня.

Про це пише BBC.

За словами заступниці міністра з навколишнього середовища Рейчел Брукінг, після того як у 2019 році в магазинах заборонили щільніші пакети, їх використовують на мільярд штук менше. Проте, на її думку, Нова Зеландія все ще виробляє занадто багато пластикових відходів.

Очікують, що заборона тонких пакетів дозволить уникнути використання 150 мільйонів одиниць на рік, а покупці придбають багаторазові пакети для фруктів і овочів.