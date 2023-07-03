Нова Зеландія першою у світі заборонила всі пластикові пакети в супермаркетах

Нова Зеландія стала першою у світі країною, яка заборонила в супермаркетах тонкі пакети, що зазвичай використовують для пакування фруктів і овочів. Рішення набуло чинності 1 липня.
Про це пише BBC.
За словами заступниці міністра з навколишнього середовища Рейчел Брукінг, після того як у 2019 році в магазинах заборонили щільніші пакети, їх використовують на мільярд штук менше. Проте, на її думку, Нова Зеландія все ще виробляє занадто багато пластикових відходів.
Очікують, що заборона тонких пакетів дозволить уникнути використання 150 мільйонів одиниць на рік, а покупці придбають багаторазові пакети для фруктів і овочів.
- 1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує поширення тонких, надтонких і оксорозкладних пластикових пакетів.
- В Україні з 1 лютого 2022 року набула чинності постанова Кабміну, яка встановлює мінімальні ціни на пластикові пакети.
- Нещодавно науковці з Австралії зʼясували, що люди щотижня вдихають мікропластик, якого вистачило б на створення кредитної картки. Дослідники попереджають, що він може становити більшу загрозу для здоровʼя людини, ніж вважали раніше.