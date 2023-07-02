МВС: Власник кафе на Київщині, де співали пісні Лепса, заплатить штраф після рішення суду

У селі Погреби Київської області дівчину вигнали з кафе «Дубровка» через зауваження щодо пісень Лепса, які звучали в закладі. Поліція склала адмінпротокол. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Відвідувачі кафе співали пісні росіянина Григорія Лепса, який підтримує війну росії проти України.

Жінка просила припинити співати мовою окупантів, після чого почався конфлікт. За фактом порушення правил надання послуг на кафе склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП.

МВС