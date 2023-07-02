У Канаді від передозування помер чоловік, який відкрив магазин наркотиків. Він хотів дати людям доступ до «чистих» речовин

Джеррі Мартін відкрив у Ванкувері перший магазин у Канаді, де відкрито продавав наркотики, бо хотів дати людям доступ до «чистих» речовин і кинути виклик канадським законам. Він помер у віці 51 рік від передозування фентанілом.

Про це пише Vice.

Родина стверджує, що наразі невідомо, чи збирався він вживати саме фентаніл.

В інтервʼю раніше Мартін розповідав, що був залежним від кокаїну і прожив більшу частину своєї юності безхатьком. Водночас він вважав, що допоки люди вживають наркотики, їм потрібні безпечні речовини.

The Drugs Store, так називався його магазин, продавав наркотики, перевірені на відсутність у них фентанілу чи інших шкідливих домішок. За добу після відкриття Мартіна заарештували, а все з магазину вилучили.

Чоловік хотів зробити конституційний виклик, стверджуючи, мовляв, закони, які забороняють давати людям безпечні наркотики, призводять до смертельних випадків отруєння всупереч розділу 7 Хартії прав і свобод. У цьому розділі йдеться, що канадці мають «право на життя, свободу та особисту безпеку та право не бути їх позбавленими, окрім як згідно з принципами фундаментальної справедливості».