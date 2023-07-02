Під Києвом розкопали британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни

Фахівці Національного музею авіації України проводили розкопки в яру під Києвом, бо там виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Пізніше металошукачі знайшли ще дещо — вісім британських винищувачів Hawker Hurricane.

Про це пише BBC.

Велика Британія відправила ці літаки як частину пакета союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за схемою ленд-лізу.

Авіаційні експерти кажуть, що це вперше в Україні знайшли залишки такої кількості Hurricane, хоча з 1941 до 1944 року для підтримки радянських військових до СРСР відправили близько 3 000 британських винищувачів. Більшість з них знищили під час боїв, а частину розібрали.

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За законами ленд-лізу Радянський Союз мав оплатити будь-яку військову техніку, передану союзниками, яка залишилася неушкодженою після війни. Натомість СРСР навмисно пошкоджував і ховав її.

Так сталося і з вісьмома Hurricane — у них вилучили інструменти, радіостанції, кулемети та будь-який корисний металобрухт, скинули тракторами в неглибокий яр і засипали землею. До цього їх використовували для захисту основних транспортних вузлів.

Керівник наукової частини музею Валерій Романенко зазначив, що «Урагани» відіграли важливу роль в історії України, тому що «Hurricane є символом британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже цінуємо британську допомогу зараз».