Європейська компанія Shell продовжує торгувати російським газом, попри обіцянки припинити це

Європейська енергетична компанія Shell продовжує торгувати російським газом після того, як обіцяла вийти з ринку росії. За даними групи Global Witness у 2022 році компанія брала участь у восьмій частині російського експорту морського газу.

Про це пише BBC.

Раніше у Shell пояснювали свою торгівлю з росією тим, що угоди були результатом «довгострокових договірних зобовʼязань» і не порушують закони чи санкції.

Наприклад, у травні великий танкер, здатний перевозити понад 160 тисяч кубічних метрів газу, вийшов із порту Сабетта на півострові Ямал на півночі росії. Вантаж купила Shell і відправила його до Гонконгу.

У березні 2022 року, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення рф в Україну, Shell вибачилася за купівлю нафти у росії та заявила, що планує відмовитися від російських нафти та газу.

Shell заявляла, що припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші підприємства в росії, а також почне «поетапний відхід від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та зрідженого природного газу».

Однак компанія досі приймає вантажі газу з двох російських портів: на Ямалі та на Сахаліні. У такий спосіб вона виконує контракт із російською компанією «Новатек», який зобовʼязує її купувати 900 тисяч тонн газу на рік на Ямалі до 2030-х років. «Новатек» — одна з найбільших газових компаній росії, яка платить податки до бюджету рф.

Водночас Shell — це найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу, який не підпадає під європейські санкції, завдяки чому він отримав мільярди доларів прибутку від торгівлі нафтою та газом минулого року.